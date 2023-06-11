Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как проводит время в Карпатах. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На кадрах жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как наслаждается отдыхом в горах.
"Сюда я возвращаюсь снова и снова. Карпаты", - написала жена Виктора Павлика Катя Репяхова.
"Надеюсь, что по пропуску ездили", - ответил один из фанатов в комментариях.
"Надеюсь, что в вашей жизни все же произойдет что-то более интересное, чем наша история с пропуском", - написала в ответ Катя Репяхова.
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Стоит отметить, что в прошлом месяце разгорелся скандал из-за пропуска, по которому звездная пара каталась по Южному мосту в Киеве, который закрыт для гражданского транспорта. Жена певца выложила кадры в своем Инстаграм, как проводит время. Сразу же разгорелся скандал в сети из-за пропуска. Виктор Павлик после этого решил прокомментировать ситуацию, дав объяснение одному из фанатов.
"В действительности это просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно благотворительных выступлений в поддержку вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантское время", - заявил певец.
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