На своей странице в Instagram Ксения Мишина поделилась очередным рекламным видео, однако попала под шквал крити из-за одной детали. Как оказалось, многие услышали в ролике российскую песню и очень разозлились данному замечанию.
«Как мы хороши, когда улыбаются. Это самое красивое оружие, подаренное нам природой. Но здоровые зубы – это не только о красоте и эстетике, это о здоровье организма в целом» - написала Мишина.
Впрочем, украинцы заметили песню в ролике и принялись спорить:
«И вы туда же!!!🤬 Хоть проверяйте музыку под которую рекламируете!!!! Поддерживаете ли вы Ксения в целом решительный контент? Как умный человек...; Вы на рекламе живете? 😂 на страничке одна реклама;
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Поднимите лучше тему помощи пострадавшим от потопа; Почему вы так часто ездите к стоматологу?; Реклама и не более; Филипс активно ведет деятельность в России; Музыка российской группы…».
Ранее Ксения Мишина отметила жалкую реакцию мировых организаций на трагедию.
"В ООН "нет достоверных данных". То есть организация, на которую ориентируется весь мир, ежегодно выделяются миллиарды с целью, что в критический момент она сможет эффективно разрешить кризис - оказывается несостоятельной. Красный крест - не понимает как помогать кричащим людям с крыш затопленных домов.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.