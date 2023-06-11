На своей странице в Instagram Ксения Мишина поделилась очередным рекламным видео, однако попала под шквал крити из-за одной детали. Как оказалось, многие услышали в ролике российскую песню и очень разозлились данному замечанию.

«Как мы хороши, когда улыбаются. Это самое красивое оружие, подаренное нам природой. Но здоровые зубы – это не только о красоте и эстетике, это о здоровье организма в целом» - написала Мишина.

Впрочем, украинцы заметили песню в ролике и принялись спорить:

«И вы туда же!!!🤬 Хоть проверяйте музыку под которую рекламируете!!!! Поддерживаете ли вы Ксения в целом решительный контент? Как умный человек...; Вы на рекламе живете? 😂 на страничке одна реклама;

Поднимите лучше тему помощи пострадавшим от потопа; Почему вы так часто ездите к стоматологу?; Реклама и не более; Филипс активно ведет деятельность в России; Музыка российской группы…».

Ранее Ксения Мишина отметила жалкую реакцию мировых организаций на трагедию.

"В ООН "нет достоверных данных". То есть организация, на которую ориентируется весь мир, ежегодно выделяются миллиарды с целью, что в критический момент она сможет эффективно разрешить кризис - оказывается несостоятельной. Красный крест - не понимает как помогать кричащим людям с крыш затопленных домов.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.