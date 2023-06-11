В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар разместила видео невероятно чувственного танца со своим мужем, также артистом балета, Александром Стояновым и трогательно поздравила любимого с днем ​​рождения. Стоянов на 5 лет младше Екатерины Кухар, ему исполнилось 36 лет.

"Мой вдохновенный спутник, сегодня день, когда природа приглашает нас погрузиться в тайны вечности. В эти мгновения, когда мир пронизан магией, я чувствую, как наш мир меняется, словно загадочная песня, раскрывая новые гармонии. Ты – ключ к этой мелодии, которая проникает в самые глубокие уголки моего сердца. Каждым дыханием я чувствую, как твоя сила и мудрость растут, как зрелый дуб, под которым я нахожу убежище от жизненных штормов", — пишет Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар также поделилась пожеланиями в своем, как всегда возвышенном, стиле.

"Пусть наши души продолжают путешествовать по невидимым тропам, освещая друг друга, словно две звезды, неразрывно связанные на небесной сцене. Пусть каждый новый день приносит тебе вдохновение и возможности, которые раскрываются, как нежные лепестки цветов, наполняя наш мир красотой и чудесами. Сегодня я хочу сказать тебе, мой искренне любящий партнер, что ты – моя вечная песня, звучащая в моем сердце", — добавила Екатерина Кухар.

Поклонники звездной пары в комментариях поздравляют Екатерину Кухар с именинником:

"Поздравляю🍾Самая красивая балетная пара😍";

"пара, благодаря которой я влюбилась в балет!!! ❤️ Катя, восхищаюсь вами безгранично!";

"Как же романтично! Какая вы отличная пара!".

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Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.