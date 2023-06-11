В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" сообщил об аварии, в которую попали украинские защитники, для которых он организовывал сбор средств.
"Вот она, другая сторона волонтерства… Помните, как собирали средства на авто для Инженерного батальона? Да, сбор мы закрыли, автомобиль купили, и даже военным его уже отдали. Но… Случилось, как случилось. Волонтерство — это не всегда идеальная асфальтированная дорога, но и препятствия, «веселые горки» и рытвины. Переживали и хуже, переживем и это)) Выполняя важную и сложную задачу, ребята попали в ДТП", — рассказал судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавил, что, к счастью, все живые и здоровые, и даже критические условия не помешали нашим бойцам успешно выполнить задачу.
"Сейчас автомобиль находится на СТО и ремонтируется. Сколько это займет времени — неизвестно, поэтому нам остается только ждать. Отчет подготовлю как только получу видео от наших инженеров. P.S. Ранее писал, что бойцы батальона уже имеют часть суммы на авто, а потому мы собирали именно 150 тысяч, которых инженерам не хватало. Как оказалось, за собранные средства военные приобрели автомобиль полностью. Вот это да, скажите? 🤩 Ребята искренне благодарят КАЖДОГО за донаты и репосты. Вместе мы сила. Так держать", - подчеркнул Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф".
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Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.