Певица Jerry Heil поделилась фрагментом новой своей песни, растрогав украинцев. Звезда опубликовала видео в ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Просто верь в это", - написала Jerry Heil под кадрами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии к песне Jerry Heil:
"Но когда я уже услышу полную версию этого "меда для ушей"?))",
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"Твой голос прекрасен для моего сердца!",
"Как я плакала как впервые эту песню услышала",
"Нет звезды… Хорошая песня и мне она нравится",
"Такое можно написать, когда у тебя там твой близкий человек",
"когда ты успеваешь с учебой писать песни?",
"Я тебя люблю! Отличная работа! Привет из Казахстана!",
"Какая ты талантливая. Обнимаю, дорогая".
Стоит отметить, что Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого звезда стала быстро набирать популярность и сейчас сотрудничает со звездами первой величины Украины. Jerry Heil, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российсикими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения выпустила много патриотических хитов.
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