Певица Jerry Heil поделилась фрагментом новой своей песни, растрогав украинцев. Звезда опубликовала видео в ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Просто верь в это", - написала Jerry Heil под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии к песне Jerry Heil:

"Но когда я уже услышу полную версию этого "меда для ушей"?))",

"Твой голос прекрасен для моего сердца!",

"Как я плакала как впервые эту песню услышала",

"Нет звезды… Хорошая песня и мне она нравится",

"Такое можно написать, когда у тебя там твой близкий человек",

"когда ты успеваешь с учебой писать песни?",

"Я тебя люблю! Отличная работа! Привет из Казахстана!",

"Какая ты талантливая. Обнимаю, дорогая".

Стоит отметить, что Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого звезда стала быстро набирать популярность и сейчас сотрудничает со звездами первой величины Украины. Jerry Heil, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российсикими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения выпустила много патриотических хитов.

Последние новости Украины:

Напомним, Jerry Heil на отдыхе в Карпатах сняла все лишнее и взбудоражила видом

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil довела до слез, показав инцидент на ее концерте

Также Politeka писала, что Jerry Heil взбудоражила хоровым пением с украинскими военными