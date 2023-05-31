Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая во время войны поступила на учебу в американский Бостон, но также продолжает выступать в Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась очаровательными фото с отдыха в Карпатах, куда заскочила между концертами гастрольного тура.

Так, по словам Jerry Heil они с командой остановились возле водопада Шепот среди гор, чтобы зарядится энергией. На новых снимках певица позирует на фоне красивых горских пейзажей. Так, на некоторых кадрах можно заметить, что Jerry Heil сняла с себя все лишнее и гуляет в горах в белой футболке, под которой нет белья. На эту тему пользователи пошутили, что в горах еще прохладно.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Мы с командой в Карпатах возле водопада Шепот, в перерыве между концертами тура. Здесь энергия бьет ключом. Здесь земля тебя обнимает, как мама, и заваривает душистый чай из горных трав! Набрались сил и направляемся в Черновцы! Билеты на концерт – в шапке профиля и в сторис".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень жду тебя в Полтаве с концертом".

"О да, волшебное место".

"Какие котики".

"По первому фото видно, что в горах еще прохладно".

"Чувствуется сила и энергетика через экран".

"Красавица".

"Уже купила билет".

"Боже, как же я хочу домой".

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