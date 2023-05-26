Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая во время войны поступила на учебу в американский Бостон, но также продолжает выступать в Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась необычным видео, на котором поет вместе с украинскими военными.

Судя по кадрам, Jerry Heil наведалась к военным в интересной локации, она стоит в кругу четырех мужчин из ансамбля ВСУ! При этом они все вместе хором пронзительно поют песню "Казацкому роду", и выходит это очень впечатляюще.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Какая же мощная сила в том, когда "Казацкому роду" исполняет ансамбль ВСУ!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Это очень красиво".

"Смотрела все видео на военного слева, такой харизматичный".

"Какая красота!".

"Как мощно звучит".

"Сила, мощь, очень мощно! Невероятные! Господи, благослови нашу Украину! Очень горжусь Украиной!".

"Мурашки по коже".

"Очень мощно".

"Супер, аж муравьи!".

"Очень хорошо! Звучит мощно! Молодцы! Слава ВСУ! Слава Украине!".

"До мурашек, непревзойденно".

"Единство! Благородная нация, с лучшей армией и отважным народом, которую не сломать некогда!".

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