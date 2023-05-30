Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая во время войны поступила на учебу в американский Бостон, но также продолжает выступать в Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась необычным видео с концерта в Луцке, который проходил в рамках ее всеукраинского тура.

В ролике можно увидеть, что Jerry Heil сидит за клавишами чуть позади, тогда как спереди на сцене стоит маленькая фанатка артистки. Они вместе исполняют одну из самых душещипательных песен из репертуара Jerry Heil "Мрія". Как оказалось, девочка сама подошла к сцене, когда певицу уже позвали спеть на бис, и заявила, что выучила слова из этой песни. Так что артистка позволила малышке выйти на сцену и спеть с ней вместе. Надо сказать, что и зрители в зале, и пользователи в сети были растроганы до слез этим видео.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Это Луцк вчера. Маленькая девочка подошла к сцене, когда я вышла на бис, и сказала, что выучила ее наизусть. Меня поражает молодое поколение, которое, повзрослев так рано, выбирает слушать столь серьезные песни. Я смотрю на них и понимаю, что будущее нашей страны в безопасности. Несмотря на обстрелы, которыми россия из последних сил пытается накрыть Украину, убить волю им не удастся!".

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