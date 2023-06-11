Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала себя и ответила на вопросы фанатов. Звезда предложила задавать их в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Не было же тревоги в Киеве? Или вы просто заранее спускались?...", - написал фанат жене ведущего "Холостяка" Григория Решетника.
"Мы сейчас часто спускаемся заранее, ибо так просят дети. Когда лететь шахеды пару недель назад и были взрывы рядом, дом так шатало, что включилась воздушная тревога, мы думали, что попали в наш дом, все люди бежали в чем проснулись по ступенькам, лифты заблокировало, сирена такая и крики, мы тоже бежали по аварийным ступенькам с тремя детьми... Испугались тогда все, и мы, и соседи, и взрослые, и дети... С того момента решили, что лучше внизу, но там по крайней мере немножко легче и не так громко", - ответила жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника.
"Говорят, что паркинг это не есть укрытие, в случае падения ракеты паркинг завалит", - написала еще одна фанатка.
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"Я тоже об этом думала. Но лучше, чем на этаже и видеть, как в тебя летит ракета и шахеды. И дом трясет - все равно внизу спокойней. К тому же мы знаем, какой беды могут наделать просто уламки от сбития" ракеты", - написала жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника.
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