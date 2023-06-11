Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как занимается спортом, поделившись кадрами в своем блоге.

Леся Никитюк решила поделится кадрами со своей тренировки. Звезда опубликовала их в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"- Тренер, а когда конец тренировки?

- Мы еще не начинали", - написала первую часть диалога Леся Никитюк с тренером.

"- Тренер, мне кажется, я уже похудела.

- Это ты себя сбоку не видела", - написала вторую часть диалога Леся Никитюк.

"- Тренер, еще много? мы уже 17 км проехали.

- Темп, темп, темп, темп", - написала последнюю часть диалога Леся Никитюк.

"600кк. Снять стресс. Выброс негатива. Селфи в зеркале", - написала Леся Никитюк на следующем сторис, отметив, что это выполненные задачи.

Стоит отметить, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Леся Никитюк занялась активной помощью украинцам, которые бежали от войны. Звезда организовала прихисток, в который могли обратиться все беженцы за помощью, где им давали все необходимое на первое время.

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