Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о своих переживаниях, снова решила поделиться непростой личной болью.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая обратилась к украинцам после трагедии на Каховской ГЭС, решила высказаться о том, что обычно скрывает от публики. Артистка также опубликовала несколько кадров.

«Оказалось, совсем нелегко держать образ. И делать свою работу, делать шоу, шутить с новым ведущим и просто быть разрисованной и причесанной. И эти эмоции разрывают сердце и душу.

Я буду улыбаться, потому что не позволю отнять то, чем я живу. А мы будем и дальше работать, донатить и держать тыл. Каждый как может. А вместе мы можем очень многое, ибо не будем жить под ярмом» - высказалась Никитюк о своих переживаниях.

Также Никитюк опубликовала новое фото в своем Инстаграм, показав, как себя чувствует.

"Пришла с работы... Наконец-то можно поплакать. Чёрт, от этого ужаса. Это не печаль. Это просто ужас. Террористы, чёрт их побери", - написала Леся Никитюк в своей публикации и добавила фото, где позирует с заплаканными глазами.

После этого звезда также опубликовала картинку с енотом в воде и красноречивым плакатом в его руках.

"Преступление не смыть водой", - написала Леся Никитюк в подписи.

"Когда в Турции произошло землетрясение, все страны мира направили бригады с техникой на помощь и даже Украина направила не смотря на свое тяжелое положение... Когда нас постигло горе и нам нужна помощь в эвакуации людей, все закрыли глаза и делают вид, что ничего не происходит" - подмечают в сети.

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