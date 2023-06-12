Участников МастерШеф. Профессионалы – 4 становится меньше, пишет Politeka.net.

В очередном выпуске телекухню оставил Эдуард Лазаренко.

«Люблю творить в направлении кулинарии и ее развитие. Моя мотивация – это создание своей кулинарной академии, обучение учеников для работы в ресторанах», - рассказывал о себе 30-летний участник «МастерШеф. Профессионалы» из Хмельницкого.

Однако история Лазаренко на «МастерШеф. Профессионалы – 4» уже завершена. Обсуждая вылет Эдуарда, некоторые зрители отмечают, что он был достойным участником:

«Эдуард, вы ушли достойно, как настоящий мужчина. От вас никогда не было критики в адрес других. Таким поваром нужно было, как говорится, родиться. Вами горжусь, вы уже Победитель».

Другие же предполагают, что Эдуард хороший повар, но не воспринимает критику:

«Проблема Эдуарда в том, что он как раз наоборот не хотел развиваться и принимать критику. Хотя на самом деле повар неплохой» .

Обсуждая потенциального победителя "МастерШеф. Профессионалы", зрители выражают уверенность, что это будет Артем.

«Все равно фавориты Артем и Саша. По всем критериям, на мой взгляд»,

«Да уже все мы знаем, что выиграет Артем»,

«Артем, мне кажется, сильнее Ивана».

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