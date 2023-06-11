Леся Нікітюк вирішила поділитись кадрами зі свого тренування. Зірка опублікувала їх у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
- Тренер, а коли кінець тренування?
- Ми ще не починали", - написала першу частину діалогу Леся Нікітюк із тренером.
- Тренер, мені здається, я вже схудла.
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– Це ти себе збоку не бачила”, – написала другу частину діалогу Леся Нікітюк.
- Тренер, ще багато? ми вже 17 км проїхали.
- Темп, темп, темп, темп", - написала останню частину діалогу Леся Нікітюк.
"600кк. Зняти стрес. Викид негативу. Селфі в дзеркалі", - написала Леся Нікітюк на наступний сторіс, зазначивши, що це виконані завдання.
Варто зазначити, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Леся Нікітюк зайнялася активною допомогою українцям, які тікали від війни. Зірка організувала притулок, до якого могли звернутися всі біженці за допомогою, де їм давали все необхідне спочатку.
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