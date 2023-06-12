На своей странице в Instagram Коля Серга, которы ранее упорно отстаивал русский язык в Украине и только во время полномасштабного вторжения в публичной плоскости перешел на украинский, показал своеобразную открытку из прошлой жизни.
"24.02.2022 года должен был быть мой концерт в Николаеве. И я почти до него доехал. Остановился в Одессе несколько часов поспать, а в пять утра началась полномасштабная война. Сегодня по дороге на Херсонщину увидел этот плакат. Как открытку из той жизни, которой больше никогда не будет", - рассказал Коля Серга.
Певец также поделился трогательными авторскими строками об изменчивости мира.
"Запомни внимательно это небо,
Оно больше никогда не будет таким.
Потрепанное ветром,
На темени солнечный нимб.
Облака тонут в синем бульоне, горизонты вместо перил,
Словно Творец нас ладонями заботливо, нежно накрыл.
И оба небесных светила всматриваются в нас, как глаза,
Это небо, какими нам больше не быть,
Запомнить нас хочет, — пишет Коля Серга.
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При этом на плакате многим поклонникам артиста бросилось в глаза то, что он подписан российским вариантом имени "Ніколай Сєрга". В комментариях удивляются:
"Уж лучше Микола, чем Ніколай, нужно определиться как в дальнейшем употреблять свое имя";
"Почему не Микола?";
"Ніколай? А чего не Микола? Или Нікола. Можно ли употреблять так имя? Я без претенциозного. Мне самой интересно".
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