Певец и экс-ведущий шоу "Орла и Решки" Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ, зацепил украинцев новым постом.

На своей странице в Instagram Коля Серга, которы ранее упорно отстаивал русский язык в Украине и только во время полномасштабного вторжения в публичной плоскости перешел на украинский, показал своеобразную открытку из прошлой жизни.

"24.02.2022 года должен был быть мой концерт в Николаеве. И я почти до него доехал. Остановился в Одессе несколько часов поспать, а в пять утра началась полномасштабная война. Сегодня по дороге на Херсонщину увидел этот плакат. Как открытку из той жизни, которой больше никогда не будет", - рассказал Коля Серга.

Певец также поделился трогательными авторскими строками об изменчивости мира.

"Запомни внимательно это небо,

Оно больше никогда не будет таким.

Потрепанное ветром,

На темени солнечный нимб.

Облака тонут в синем бульоне, горизонты вместо перил,

Словно Творец нас ладонями заботливо, нежно накрыл.

И оба небесных светила всматриваются в нас, как глаза,

Это небо, какими нам больше не быть,

Запомнить нас хочет, — пишет Коля Серга.

При этом на плакате многим поклонникам артиста бросилось в глаза то, что он подписан российским вариантом имени "Ніколай Сєрга". В комментариях удивляются:

"Уж лучше Микола, чем Ніколай, нужно определиться как в дальнейшем употреблять свое имя";

"Почему не Микола?";

"Ніколай? А чего не Микола? Или Нікола. Можно ли употреблять так имя? Я без претенциозного. Мне самой интересно".

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