Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич не только занимается волонтерской деятельностью, он также записывает специальные интервью, поднимает острые социальные темы и удивляет личными кадрами в сети. В этот раз ведущий привлек внимание к последнему видео, которое взволновало сеть.

В Telegram было опубликовано видеообращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, Кирилла Буданова, в котором он не произносит ни одного слова. Запись видео была размещена заместителем министра обороны, Анной Маляр.

В течение почти полуминуты Буданов просто смотрит в камеру. В конце видео он слегка ухмыляется.

"Продолжение следует... Планы любят тишину", – так подписала Маляр видео с начальником ГУР. Анатолич решил показать, как бы выглядело его интервью с Будановым:

«Наконец-то записал интервью с Будановым. Моя самая лучшая работа» - отшутился артист.

В сети поделились своим мнением:

«Ваше видео считаю совсем не смешным и бессмысленным, лучше его удалите; Это Ваша лучшая работа просто саспенс уровень «бог»; Гениальное интервью 😂 Толя; Лучшее интервью, которое я видел с господином Будановым».

Также Анатолий Анатолич подробно пояснил хейтерам, почему интервью так важны.

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