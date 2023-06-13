Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о своих переживаниях, решила честно посмеяться над своими попытками быстро преобразиться.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о тяжелых эмоциях из-за случившегося в Херсонской области, решила поделиться кадрами из своих будней. Артистка ранее подметила: как в рф ни старались разрушить жизнь ее любимой страны и народа, люди будут бороться.

Сама Никитюк решила отвлекаться от тяжелых мыслей тренировками и даже показала, как иногда непросто даются тренировки, как тяжело быть в форме и усердно приводить себя в порядок.

«Тренер, а когда конец тренировки? Мы еще даже не начинали. Тренер, мне кажется, я уже немного похудела! Это ты себя со стороны не видела! Тренер, а еще много, мы уже 17 км проехали! Темп, темп, темп.

Сбросить калории, снять стресс, выброс негатива, селфи в зеркале» - поделилась Леся с юмором, подметив, что продолжает работать над собой.

«Оказалось, совсем нелегко держать образ. И делать свою работу, делать шоу, шутить с новым ведущим и просто быть разрисованной и причесанной. И эти эмоции разрывают сердце и душу.

Я буду улыбаться, потому что не позволю отнять то, чем я живу. А мы будем и дальше работать, донатить и держать тыл. Каждый как может. А вместе мы можем очень многое, ибо не будем жить под ярмом» - высказалась Никитюк о своих переживаниях.

Также Никитюк опубликовала новое фото в своем Инстаграм, показав, как себя чувствует.

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