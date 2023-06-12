В этот раз на своей странице в Instagram Тарас Цымбалюк заявил, что у него полностью отпало желание общаться со знакомыми мужчинами, которые уехали из Украины и абсолютно ничем не помогают родной стране.

"На днях получил милый видосик, где мой знакомый (надеюсь, не увидимся) гуляет по Манхэттену и рассказывает о заведениях США. Пишу, почему ты молчишь? - «Мало подписчиков, толку от моих репостов»… Говорю, из своего сраного пособия (а они выехали втроем) никогда не повредит пару долларов забросить на нужды армии?- «Да это же капля в море, и мы с малышкой собираем на машину…» Ясно… думаю, а присоединиться к какому-то волонтерскому движению, где можно что-то погрузить и отправить в Украину - "Да у меня нет времени это все искать…и, здесь в штатах не так все просто" - 100 отмазок парня, уехавшего в США в конце прошлого лета", - возмущается Тарас Цымбалюк.

За весь этот период этот знакомый несколько раз писал Цимбалюку и все о том, как там кайфово.

"С***, много где кайфово. Надо сейчас всем напрячься, чтобы снова кайфово было в Украине! В результате: «Ок. Ничего не буду выставлять». кусок говна. Такое беспозвоночное население совсем не нужно перспективной Украине. Думаю, пусть лучше такие «украинцы» моют посуду и обслуживают другие страны. И, конечно, сюда не возвращаются!", — пишет Тарас Цымбалюк.

Актер в качестве примера рассказал, что люди с минимумом возможностей все равно донатят хоть 10-15 гривен и не ищут отмазок, или же предлагают помощь физической силой, или хотя бы делают репосты сборов.

"Нужно осознать, чтобы велась ежеминутная оборона нашей земли, большое количество людей должно на это работать. Никто не имеет права сидеть сложа руки. Есть масса фронтов, которые должны непрерывно работать до наступления победы. Верю в карму, потому что жизнь - сплошной бумеранг", – подчеркнул Тара Цымбалюк.

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