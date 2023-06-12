Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про свої переживання, знову вирішила поділитися непростим особистим болем.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка звернулася до українців після трагедії на Каховській ГЕС, вирішила висловитись про те, що зазвичай приховує від публіки. Артистка також опублікувала декілька кадрів.

«Виявилося, зовсім нелегко тримати образ. І робити свою роботу, робити шоу, жартувати з новим ведучим та просто бути розмальованою та причесаною. І ці емоції розривають серце та душу.

Я посміхатимуся, бо не дозволю відібрати те, чим я живу. А ми й далі працюватимемо, донатимемо і триматимемо тил. Кожен як може. А разом ми можемо дуже багато, бо не житимемо під ярмом» - висловилася Нікітюк про свої переживання.

Також Нікітюк опублікувала нове фото у своєму Інстаграмі, показавши, як почувається.

"Прийшла з роботи... Нарешті можна поплакати. Чорт, від цього жаху. Це не сум. Це просто жах. Терористи, чорт їх забирай", - написала Леся Нікітюк у своїй публікації і додала фото, де позує із заплаканими очима. .

Після цього зірка також опублікувала картинку з єнотом у воді та промовистим плакатом у його руках.

"Злочин не змити водою", - написала Леся Нікітюк у підписі.

"Коли в Туреччині стався землетрус, усі країни світу направили бригади з технікою на допомогу і навіть Україна направила не дивлячись на своє тяжке становище... Коли нас спіткало горе і нам потрібна допомога в евакуації людей, усі заплющили очі і вдають, що нічого не відбувається" - помічають у мережі.

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