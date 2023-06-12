На своїй сторінці в Instagram Коля Сєрга, який раніше вперто відстоював російську мову в Україні і лише під час повномасштабного вторгнення в публічній площині перейшов на українську, показав своєрідну листівку з минулого життя.
"24.02.2022 року мав бути мій концерт в Миколаєві. І я майже до нього доїхав. Зупинився в Одесі кілька годин поспати, а о п’ятій ранку почалася повномасштабна війна. Сьогодні по дорозі на Херсонщину побачив цей плакат. Як листівку з того життя, якого більше ніколи не буде", — розповів Коля Сєрга.
Співак також поділився зворушлими авторськими рядками про мінливість світу.
"Запам’ятай уважно це небо,
Воно більше ніколи не буде таким.
Пошарпане вітром,
На тім’ї сонячний німб.
Хмари тонуть у синім бульйоні, горизонти замісь перил,
Наче Творець нас долонями турботливо, ніжно накрив.
Й обидва небесних світила вдивляються в нас, наче очі,
Це небо, якими нам більше не бути,
Запам’ятати нас хоче", — пише Коля Сєрга.
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При цьому на плакаті багатьом шанувальникам артиста впало в око те, що він підписаний російським варіантом імені "Ніколай Сєрга". У коментарях дивуються:
"Вже краще Миколай, аніж Ніколай, треба визначитись як у подальшому вживати своє ім’я";
"Чому не Микола?";
"Ніколай? А чого не Микола? Або Нікола. Чи можно вживати так їм'я? Я без претензійного. Мені самой цікаво".
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