Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, в 2021 году вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Уже несколько лет ведущая вместе с мужем живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук показала, как отдохнула на ферме в Швейцарии, и поделилась воспоминаниями о доме.

"Обычно в такое время я из большого Киева, где как всегда множество дел и встреч, ехала на несколько дней домой, в свою родную деревню. Просто откладывала телефон, одевала, что есть в шкафу, и шла в мамин садик и на огород. Там всегда ждало что-то вкусненькое: домашняя клубника, черешни и вишни, малина, зелень и еще много вкусностей 🤤", - вспоминает звезда "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук добавила, что сейчас ей очень не хватает таких моментов единения с природой, когда можно просто сидеть в саду, есть домашние фрукты, слушать пение птичек и вдыхать воздух полной грудью.

"Столько новостей вокруг, жизнь совсем другая... Вот поехали с друзьями на ферму и я на мгновение вспомнила те ощущения, на душе так тепло стало.. Такие моменты умиротворения и заземления действительно нужны, потому что они наполняют изнутри. Хотя жизнь другая и мы все уже не будем такими, как раньше, но я точно знаю, что еще приеду домой, пойду в любимый сад, нарву мамину сладкую клубнику, буду есть и смотреть на мирное украинское небо. Я верю в это всем сердцем", - подчеркнула ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

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