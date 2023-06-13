Согласно новым данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине, пишет Politeka.net.

Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Разрушена гражданская инфраструктура.

«В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области уничтожены жилые частные дома», - сообщили в Генштабе.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемых авиабомбы.

В результате этой атаки погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Кроме того, под вражеский авиаудар снова попала Авдеевка - есть раненые гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Украине.

Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной.

Также нанес авиационный удар 4 «шахедами», один – уничтожен.

В результате атаки, напомним, есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге.

Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Под завалами могут находиться люди.

По некоторым данным, погибли два человека.

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