Бывшая жена Владимира Остапчука раскрыла детали из прошлой жизни в браке, чтобы прояснить ситуацию с их домом.

Нотариус Кристина Горняк, бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука, была поражена тем, что ее экс-супруг решил поселиться там, где они вместе обустраивали все для жизни. Причем Остапчук решил занять дом с новой девушкой, хотя это общее с экс-супругой их имущество.

Сама Горняк была пражена происходящим, ведь узнала о "захвате" дома лишь из СМИ, причем случайно.

«Как говорится: «зато, мне не скучно жить». А жить я хочу и буду, даст Бог долго, потому что старость тоже может быть хорошей, например, где-то в Марбелье на таком мерседесе буду «с ветерком» у моря ездить… вся красиво одета, может в стиле «old money»!

А вечером будем пить охлажденную Cava и немного ворчать, а потом целовать своего любимого… Визуализирую, короче говоря!» - написала после скандала Горняк.

В сети же решили продолжить тему разделения имущества:

«Если вы не вкладывали денег в дом, как вы говорили в интервью, что строит Владимир, и все средства его туда идут, то зачем вы претендуете на половину? Ради материальной выгоды, что по закону ваша половина, выходит так» - пишут, обращаясь к экс-жене Остапчука.

На это сама Кристина дала комментарий: «Вы же не наш финансист) вы просто заказанный бот…. Дом мы строили вместе, и бюджет тоже был распределен по нему нами, кто за что платит, потому не пытайтесь внести смуту здесь».

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Напомним, ранее стало известно, что Евгений Клопотенко и Владимир Остапчук в разное время встречались с одной и той же девушкой.

Также сообщалось, что Остапчук показал новорожденного сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что Владимир Остапчук показал, как выглядел в детстве.