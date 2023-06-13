В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала подборку кадров после удара россиян и выразила свое мнение по поводу происходящего. Как известно, Ольга Сумкая занимается волонтерством и собирает гуманитарную помощь с начала вторжения оккупантов.

Ночью россияне нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. Есть погибшие и раненые. По состоянию на 13:00 в Кривом Роге известно о 10 погибших, один находится под завалами. Еще 28 раненых, из них 12 находятся в больницах в среднем, тяжелом и тяжелом состоянии.

«13 июня 2023 года… Кривой Рог… Уничтожение украинцев продолжается… Только боль и ненависть…» - высказалась Сумская в сети.

Под кадрами появилась реакция украинцев:

«Весь мир видит и молчит, так будет и дальше к сожалению; Уничтожают орки Украину, а весь мир смотрит; Это была ужасная ночь((( свист ракет, крики людей); Проклятые недолюды. Гореть вам в Аду. Держимся. Выстоим. Со слезами в глазах, болью в душе и на сердце. Мы несгибаемы, хотя и такой ценой».

"Херсонщина… Этот улей, который не тонет – это наша страна, пчелы, которые облепили родной дом даже в таком ужасе – это мы, украинцы… Видеоподборка сегодняшнего дня разрывает сердца на куски каждого из нас… Но мы, я те пчелы, будем спасать наш ДОМ!" - также эмоционально написала Сумская.

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Напомним, Ольга Сумская рассказала, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.