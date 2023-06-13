Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился кадрами из нового клипа. Звезда опубликовал видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Слышишь. 16.06.23", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

Дмитрий Монатик прокомментировал публикацию коллеги: "Настроил уши. Ждун включен", - написал звезда.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии экс-мужу Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу:

"Вова, выдавай почаще свое творчество. Не теряйся",

"Почему первый же чувак, так похож на Кацурина",

"Это Кацурин с синим лицом?",

"Во мне показалось что Влад Яма синий",

"Розовым Надя намазана, синим Миша? Слышишь? В чем прикол?",

"Без шуток. Вообще ожидаем мощный трек",

"Да, судя по всему будет что-то прикольное)",

"Что так быстро смонтирован видеоряд?! Один кадр точно заинтересовал".

Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда развелся с супругой после 10 лет отношений, после чего Дорофеева ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. Но Дантес не остался один, ведь начал отношения с бывшей женой лучшего друга - Дашей Кацуриной.

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