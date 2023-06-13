Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился кадрами из нового клипа. Звезда опубликовал видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Слышишь. 16.06.23", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.
Дмитрий Монатик прокомментировал публикацию коллеги: "Настроил уши. Ждун включен", - написал звезда.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Новый ракетный удар, жилая многоэтажка превратилась в факел: "Есть погибшие и раненые"
Хлывнюк и Серга, служащие в ВСУ, удивили высказываниями о Залужном: "А дальше будет интересно"
Известный телеведущий заявил о захвате квартиры в центре Киева: требовали паковать вещи, а затем вернулись с болгаркой
Имя победителя "МастерШеф. Профессионалы" раскрыли до финала: "Уже все мы знаем"
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии экс-мужу Нади Дорофеевой Владимиру Дантесу:
"Вова, выдавай почаще свое творчество. Не теряйся",
"Почему первый же чувак, так похож на Кацурина",
"Это Кацурин с синим лицом?",
"Во мне показалось что Влад Яма синий",
"Розовым Надя намазана, синим Миша? Слышишь? В чем прикол?",
"Без шуток. Вообще ожидаем мощный трек",
"Да, судя по всему будет что-то прикольное)",
"Что так быстро смонтирован видеоряд?! Один кадр точно заинтересовал".
Стоит отметить, экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда развелся с супругой после 10 лет отношений, после чего Дорофеева ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. Но Дантес не остался один, ведь начал отношения с бывшей женой лучшего друга - Дашей Кацуриной.
Последние новости Украины:
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес рассказал о своей поездке на Херсонщину
А еще Politeka сообщала, что беда случилась с экс-мужем Дорофеевой Дантесом, звезда поделился
Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес наглядно показал, почему не моет голову