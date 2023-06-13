Владимир Остапчук решил потроллить публикацию, где кто-то решил отправить солиста Måneskin Дамиано Давида в ВСУ. Пост звезда разместил в своем телеграм-канале.

"В армию парня. бедный клас идет, а им почему нельзя? Почему воюют одни, а другие жируют. У него призывной возраст", - написал комментатор под новостью о Дамиано Давиде.

"Без комментариев", - написал Владимир Остапчук в телеграм-канале.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Боты такие боты", "Разыскивается Давид Дамьяненко - убегал от военкомов, кричал по-итальянски что не хочет в Бахмут", "Да, по поводу личностного оскорбления не прав мужик

А так,по факту ж и правду написал - повестки ж на улице "звёздам" не выписывают".

Стоит отметить - Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Владимир Остапчук пошел в ТРО, а после этого некоторое время служил в полиции. Сейчас звезда активно занимается благотворительными концертами, собирая деньги для Украины.

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