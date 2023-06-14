Певец Никита Алексеев, также известный как ALEKSEEV, столкнулся с мошенничеством со стороны России, страны-агрессора. На своей странице в Instagram, музыкант поделился информацией о произошедшем инциденте.

Он сообщил о том, что неизвестные люди выпустили русскоязычную песню под его сценическим именем ALEKSEEV. Более того, трек стал доступен на официальных стриминговых сервисах, хотя сам артист не имел никакого отношения к этой композиции. Никита уверен, что за всем этим стоит российская сторона, учитывая русскоязычность песни.

Алексеев выразил намерение защищать свои авторские права и не оставлять это нарушение без внимания. Он намерен обратиться к юридическим органам, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Со мной произошла довольно неприятная ситуация. Попытка дискредитировать меня со стороны россиян.

Также мне понятно, что люди, совершившие это преступление, не слишком волнуются по этому поводу, потому что они граждане страны, которая ведет против нас эту жестокую войну, мы давно привыкли и знаем, на что способны представители этой террористической страны и сколько бед они наделали украинцам".

Певец подчеркнул, что его сценическое имя является зарегистрированной торговой маркой. Таким образом, использование его имени без разрешения является незаконным действием, и он намерен действовать в соответствии с действующим законодательством.

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