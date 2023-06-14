Как пишет Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины, россияне нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам Украины.
Так, из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» в направлении Одесчины. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.
С восточного побережья Азовского моря рашисты атаковали 10 иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» на юго-восточном направлении.
Удалось сбить девять.
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Кроме того, из Ростовской обл. оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
«Удар нанесен по Донбасу. Последствия уточняются», – сообщили в Воздушных Силах.
Всего во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатых ракеты «Калибр» и девять иранских ударных дронов «Shahed-136/131».
Ранее в Днепропетровской ОГА сообщили, что ночью враг направил в область БПЛА. Но все три "Шахеда" сбили в небе над регионом.
Атаковал агрессор и тяжелой артиллерией – под удар попал Никополь.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрелов.
Напомним, возросло количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу.
Ночью в больнице скончался один из пострадавших – у 67-летнего мужчины были ожоги 80% тела.
Таким образом, этот террористический акт россиян унес жизни 12 человек.
Еще 38 человек пострадали. В больницах до сих пор остаются 11 раненых. 9 – тяжелые.
Сегодня в Кривом Роге День траура.
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Также сообщалось, что количество жертв ракетного удара по Одессе может увеличиться.
Кроме того, сообщалось, что на некоторых направлениях россияне отгребли от ВСУ и остановились.