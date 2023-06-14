Донечника дрогнула от новых страшных взрывов, появились предварительные данные о последствиях атак.

По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, пишет Politeka.net.

«Такие предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утренних обстрелов Донбасса», - сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, рашисты в 5 утра направили ракеты по Краматорску и Константиновке.

«Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и ранен - ​​в Константиновке», - рассказал Кириленко.

Ракеты, выпущенные оккупантами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Одессу - есть погибшие и раненые.

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