По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, пишет Politeka.net.
«Такие предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утренних обстрелов Донбасса», - сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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По его словам, рашисты в 5 утра направили ракеты по Краматорску и Константиновке.
«Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и ранен - в Константиновке», - рассказал Кириленко.
Ракеты, выпущенные оккупантами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55.
Кроме того, пострадал газопровод и электросети.
Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Одессу - есть погибшие и раненые.
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Также сообщалось, сколько ракет и дронов минувшей ночью удалось сбить защитникам неба над Украиной.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне отгребли и остановились – названы направления.