В этот раз, как сообщают местные СМИ и паблики затопило Сочи, пишет Politeka.net.

Там из-за сильного дождя река Мацеста вышла из берегов, затопив спальные районы города. Под водой оказались придомовые территории, цокольные помещения, легковые автомобили.

На некоторых улицах вода дошла до крыш.

В Сети уже вспомнили, что неделю назад сильные ливни затопили российский Владивосток. Там также под воду ушли автомобили и гороские киоски, повсюду образовались «водопады», а улицы буквально превратились в реки.

Пользователи соцсетей предположили, что так выглядит карма за подрыв Каховской ГЭС. Другие же заверили, что карма природы здесь ни при чем, мол, потопы в Сочи случаются регулярно и так для россиян выглядит стабильность.

«Это у них каждый год так, стабильная ситуация»,

«Впереди россиян ждут взрывы домов, пожары и мор от какой-нибудь заразы», «Я бы сказал – баланс», «Бумеранг»,

«Банальная коррупция, в этой помойке наводнения чуть ли не каждый день»,

«Никакая не карма, если бы было как у нас, что б все в ноль, вот это было б по-настоящему!»,

«Они живут с этим», - обсуждают новое наводнение в Сочи пользователи Twitter.

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