О новых подробностях операции и успехах украинских защитников сообщили в Минобороны, пишет Politeka.net.

Так, согласно официальным данным, силы обороны Украины имеют частичный успех. Так, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении – на разных участках украинские Герои прошли вперед от 200-500 м.

На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м.

"Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи с. Макаровка. На Мариупольском направлении, отметили в Минобороны, бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

"Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении", - подчеркнула Маляр.

Так, только за вчерашние сутки враг потерял артиллерийскую батарею самоходных пушек, 2 комплекса РЭБ, сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.), Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, ЗРК.

Ранее, напомним, сообщалось, что на некоторых направлениях россияне отгребли от ВСУ по полной.

Последние новости Украины:

Российские ракеты сравняли жилые дома с землей.

Трагедия на Сумщине - авто с людьми превратилось в решето.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу.