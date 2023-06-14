Украинским артистам, которые после 2014 года выступали в россии, а после начала полномасштабного вторжения вдруг "переобулись" и заявили о своей проукраинской позиции, нужно дать шанс. В частности, речь идет о Максе Барских и Светлане Лободе, которые выехали из россии и начали выпускать песни на украинском языке.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал многолетний ведущий шоу "Караоке на Майдане" и продюсер Игорь Кондратюк.
По его словам, он верит в искренность некоторых артистов, которые вернулись в украинский шоу-бизнес.
"Я обоим даю с ним шанс, чтобы наконец до них дошло, что ну они вели себя позорно, после того как россия оккупировала Крым, ну и так далее. Вот 8 лет позора для всех украинских артистов, выступавших в россии".
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Однако, что касается Лободы, то отмену ее концерта Кондратюк одобряет, так как это просто уберегло ее физически. По мнению продюсера, на концерте, который планировался в Киеве, звезде могли бы устроить физическую расправу.
"Мое мнение таково, что я не хочу видеть их на концертных площадках еще очень долго. Предоставлять им площадки – это подвергать их опасности, им не поможет никакая охрана. Потому что просто придут люди и наваляют", - говорит Игорь Кондратюк.
Он напомнил, как уже после 2014 года Светлана Лобода пыталась устроить концерт в одном из одесских клубов, но ей не дали этого сделать, и пришлось прямо со сцены убегать. По мнению Кондратюка, и в Киеве повторилась бы эта история.
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