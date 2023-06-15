В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан высказался о непростом прошлом, поделившись историей, которая помогла ему стать лучше. По словам дизайнера, ему есть что вспомнить. Особенно бедный период в его творчестве во всех смыслах, ведь он не мог заполучить машинку, которая бы позволила ему работать усерднее и лучше.

«Долгое время я мечтал о своей швейной машинке, но моя семья не могла себе позволить покупку такой дорогой вещи. Шить приходилось на курсах или брал у тети ее машинку, которая всегда шаталась и никогда не работала на полную мощь.

Ой сколько нервов она мне сделала, как сейчас помню, как в 5-ом классе спрашивал на ней сорочку маме сшить. Если вы помните машинки (они еще дыр дыр дыр постоянно делали), то понимаете что это за каторга была для 10-летнего мальчика, но все получилось!» - поделился непростым прошлым Андре Тан.

Он поделился, что окончил текстильный колледж и в 18 лет машинки у него так и не было, но оставалось желание идти дальше:

«Я выиграю конкурс "Лучший дизайнер Харькова" и получаю путевку в Египет! Как только я получил эту поездку, я уже знал, что никуда не уеду, потому что у меня была мечта и цель. И что вы думаете, я продаю эту путевку и покупаю свою первую швейную машинку японского бренда Janome. Швейная машинка стала моими крыльями, что дала мне свободу и возможность творить» - признался Андре Тан.

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