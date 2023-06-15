С начала войны, а кто-то и за несколько дней до полномасштабного вторжение некоторые украинские звезды покинули страну. Среди самых ярких звезд-мужчин – Олег Винник, Влад Яма и Потап. Возможно ли их возвращение в украинский шоу-бизнес после победы?

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал многолетний ведущий шоу "Караоке на Майдане" и продюсер Игорь Кондратюк.

По его словам, и Винник, и Потап, и Влад Яма являются яркими персонажами, которые часто бывали в кадре. Однако, когда они вернуться в Украину, телевизионные каналы будут относиться к ним очень осторожно.

"Я не из тех людей, которые скажут, что они позорно себя повели, и все капец. Есть такое какое-то внутреннее понимание, что здесь, внутри страны они бы помогали больше, поддержкой в тылу. Я не имею в виду, что они воевали бы на фронте, те кто хотел воевать, те ушли. Как я могу их осуждать как гражданин? Не знаю, просто не знаю. Им даст оценку время, им даст оценку зритель", - говорит Игорь Кондратюк.

По словам продюсера, это очень дискуссионный вопрос, потому что, как люди, они имели право убегать от войны и спасать свои семьи. Другой вопрос незаконности такого выезда из страны, так как и Винник, и Яма, и Потап – это мужчины призывного возраста. С другой стороны, Кондратюк напомнил о тысячах украинских мужчин, которые незаконно сбежали из страны.

"Они публичные люди, и из них больше спроса. Они должны быть примером, да должны быть примером, да, у них есть фанаты. Это дискуссионный вопрос. Люди сбежали от войны. Имеют ли право люди бежать от войны? На этот вопрос, скорее всего, ответ: "Да". Если все люди знают, что они с точки зрения защиты страны, никакого значения не имеют", - говорит Кондратюк.

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