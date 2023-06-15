Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор Путина, Шойгу и Пригожина, высмеяв конфликт последних.

Так, в новой пародии Юрий Великий примерял сразу три образа – Путина, который говорит с рыдающим Шойгу и самоуверенным Пригожиным. Все трое персонажей получились очень смешными и правдоподобными. Украинцы все время удивляются, как актеру удается так метко пародировать мерзких россиян.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Недавно Минобороны РФ издало приказ, обязывающий все "добровольческие формирования" до 1 июля подписать с ним контракт "в целях повышения эффективности их применения". Таким образом, Шойгу хочет поквитаться с Пригожиным, полностью прибрав в руки его НДС. Ну что ж, продолжаем наблюдать за мини-сериалом о "Жабе и Гадюке", тем более, что в этой серии их попытается примирить "бункерный скунс".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое выложил Юрий Великий:

"Смеялся до слез. Браво, Юрий! Аплодирую стоя!".

"Ох, Юрий, спасибо вам огромное, что находите в себе силы творить! Юмор, сатира, сарказм и актёрское мастерство на высоте!".

"По-моему, Вы самый лучший позитив в этой безмозглой войне, развязанной кремлевским маразматиком. Творите дальше! Спасибо Вам! Слава Украине!".

"Мастерство перевоплощения, искрометный юмор, как только увидела первый раз Вас в ютубе, пересмотрела все ранние выпуски, бесподобно!".

"Наш талантливый Юрочка Великий! Все три персонажа такие, что без слез и хохота невозможно слушать! Огромное спасибо!".

"Очередной шедевр от Юрия! Я под столом от смеха".

"Душа ликует от такого юмора! Дорогой Юрий! Вы точно приближаете победу своим искусством!".

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