Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских поделилась в сети очаровательными фото с цветущими сакурами и рассказала о трогательном воспитании, которое греет ей душу.

Как видно, на новых снимках Настя Каменских запечатлена у красивой розово-цветущей сакуры. Перед камерой она появилась в темной оверсайз кофте в стиле милитари, которая скрыла ее стройную фигуру. Волосы Настя Каменских распустила, а на ее лице легкий макияж и немного грустный вид. Также на еще одном фото Настя Каменских запечатлена с девушками, с которыми, как оказалось, садила дерево сакуры в Ровно.

В подписи к публикации Настя Каменских поделилась этим воспоминанием:

"Большинство украинцев сейчас начали ценить жизнь так, как никогда раньше. Потому что осознали, какова ее ценность… Сакура – один из символов быстротечности жизни. В какой-то момент она расцветает, даря свою красоту всем вокруг, а уже скоро ее волшебный цвет опадает, оставляя после себя лишь воспоминания о прекрасном. Поэтому я с особым теплом вспоминаю момент, когда в туре, перед концертом в Ровно, мы заехали к нашим героям в Ровенский областной госпиталь ветеранов войны. Тогда я имела возможность присоединиться к глобальной акции "Greening of the Planet" и посадить сакуру собственноручно. Такие моменты напоминают мне о ценности жизни и возможностях, которые нам дарит. А воспоминания об этом дне до сих пор вдохновляют каждый день и дают силы держаться, продолжая свое дело".

Последние новости Украины:

Напомним, Каминская вступилась за Макса Барских и вляпалась в громкий скандал: "Если бы вы находились в Украине…".

Как сообщала Politeka, "Слезы сами текут": Jerry Heil растрогала колыбельной для погибших в Кривом Роге детей.

Также Politeka писала, что "Люди просто спали и…": Макс Барских после атаки на Кривой Рог сделал важное заявление.