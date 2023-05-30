Известная украинская певица Настя Каменских после скандала с конкурсом и пиаром на военной помощи, появилась в сети.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает привлекать к себе внимание, как известно, артистка ранее попала в скандал из-за пиара на военных потребностях украинских защитников. Каменских пыталась провести конкурс, в результате которого бы заработала несколько миллионов, публично отдав на авто военным сто тысяч.

Разыгрывать же тогда Каменских собиралась авто за более чем миллион гривен, поэтому и нове обращение Каменских в сети не оценили. Она опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Это стало ее первым сообщением после скандала, связанного с розыгрышем автомобиля, который вызвал негативные комментарии и негодование.

На фотографии Настя Каменских позировала в ярком свитере ярко-фуксиевого цвета, на котором была красноречивая надпись, адресованная путину.

«Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильны и непобедимы!» - написала Каменских.

В сети же принялись спорить:

«Не несите агрессию. А возвращайтесь из Европы и помогайте своим на фронте; Слова не только надо показывать, но и за них потом отвечать; О, Настюха Инфинити вернулась в чат. А где тачка? Действуешь ли ты по принципу своего лысого?;

Надо Потапу такую. Диванные войска Барселоны они такие; Настюха...напиши хоть слово о своем потапчике😂; Опа. А можно Потап такое же наденет?; Где же все-таки Потап?😂; Что там старая ондатра Потап?))); Мадам некрасиво поступаешь».

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