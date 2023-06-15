Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами, есть «прилеты».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА, враг ударил по двум промышленным предприятиям.

«На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус», - сообщил Лысак о последствиях атаки.

Кроме того, ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также известно, что обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

Также сообщается, что воины ПВК "Восход" уничтожили в небе над Днепропетровщиной все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Напомним, ранее стало известно, что ночью российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131».

«Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области», - говорилось в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Также напомним, что жертвами ракетной атаки в Кривом Роге стали 12 человек.

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