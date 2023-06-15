Подрыв Каховской ГЭС стал катастрофой, последствия которой будут ощущаться годами.

Так, уже сейчас вода в колодцах и каптажах на территориях, затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, опасна, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Как объясняют в Минздраве, «высокая вода» смывала все на своем пути.

«Почва с возбудителями кишечных инфекций, фекалии животных и людей, удобрения (например, азотные) и другие загрязнения могли попасть в эти источники воды. Это может сделать их непригодными к использованию на многие месяцы после затопления», - подчеркивают в Минздраве.

Чтобы обезопаситься от инфицирования опасными болезнями или отравления опасными веществами, необходимо отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей.

Для приготовления пищи, хозяйственных и гигиенических нужд необходимо использовать только безопасную воду.

«Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода, или очищенная специальными средствами», - пояснили в Минздраве.

Также можно использовать воду, поставляемую через централизованную систему водоснабжения – она подлежит постоянному мониторингу качества.

"Помните, кипячение воды и обеззараживание ее специальными средствами (таблетками для очистки) не избавляет ее от химического загрязнения", - призывают в Минздраве после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, в Министерстве подчеркнули, что особенно внимательно следует относиться к воде, которую используют и потребляют дети.

«Если у вас есть электрическая помпа или насос, которые качают воду из скважины, не приближайтесь к ней, пока ее не проверят электричества – это поможет избежать поражения током», - добавили в Минздраве.

Кроме того, воду из колодцев придется откачать, очистить стены от налета, а дно – от осадка и мусора, затем – продезинфицировать.

«После этого нужно заполнить резервуар и снова откачать воду. Пользоваться колодцем можно только после последующего заполнения и проведения лабораторного контроля воды в нем», - пояснили в Минздраве, добавив, что процедуру очистки следует проводить раз в год.

Использовать воду из природных источников пока специалисты Центров контроля и профилактики болезней не проведут ее лабораторное тестирование на содержание опасных веществ и возбудителей болезней – опасно.

Также украинцев призывали при первых признаках инфекционных болезней или отравления срочно обратиться к врачу.

Добавим, экологи продолжают следить за качеством воды в реках Херсонщины. Так, пробы, отобранные 14 июня, показали, что в Днепре, близ Антоновского железнодорожного моста, есть превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,44 раза. Показатель составляет – 36,0 мг/дм3. Также повышено в 1,9 раза количество железа общего.

Остальные показатели не превышают норму. Нефтепродуктов в воде не обнаружено.

«В населенных пунктах, которые были затоплены, может быть опасно употреблять воду из колодцев и открытых водоемов. Пожалуйста, кипятите и отфильтруйте воду, употребляйте бутилированную или подвезенную. Берегите себя», - призывают в Херсонской ОГА.

Напомним, украинцам на подтопленных территориях раздадут специальные таблетки.

Также сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС некоторые украинцы имеют право на новую денежную помощь.

Кроме того, Politeka.net писала, что появилось очередное доказательство, кто действительно подорвал Каховскую ГЭС.