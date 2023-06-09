Названа кількість загиблих після підриву ГЕС, але, на жаль, ця цифра не остаточна.

Ліквідація підриву російськими окупантами Каховської ГЕС триває, пише Politeka.net.

Станом на 9 червня 12.00, за даними МВС, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

«Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11», - повідомили в міністерстві.

Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб.

На жаль, є один загиблий.

Додамо, раніше було відомо про трьох загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом окупантами Каховської ГЕС.

Повідомлялось, що жертви – мешканці міста Олешки, яке затоплено на 90%.

Згодом з'явилася інформація про вже дев'ятьох загиблих в Олешках.

Підкреслимо, що підрив Каховської ГЕС - це глобальна катастрофа. Наслідки якої будуть відчуватися впродовж років.

Додамо, раніше з'явилася інформація, хто насправді підірвав Каховську ГЕС.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС може виявитися ще страшнішими.

Також повідомлялось, що російське місто затопило - в Мережі заговорили про помсту природи.

Крім того, стало відомо, що нова страшна небезпека затрожує українцям після підриву ГЕС.