Ліквідація підриву російськими окупантами Каховської ГЕС триває, пише Politeka.net.
Станом на 9 червня 12.00, за даними МВС, на Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.
«Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11», - повідомили в міністерстві.
Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Масштабне відключення електроенергії, з'явилося попередження "Укренерго": "Не вмикайте...."
Сильний вибух струснув Дніпро: вікна вилетіли на середину вулиці
"Чотири ракети залетіло в місто": росіяни нанесли новий підлий удар
Каменських звернулася до українців із делікатним питанням, потребує допомоги: "Доводиться переживати..."
У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб.
На жаль, є один загиблий.
Додамо, раніше було відомо про трьох загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом окупантами Каховської ГЕС.
Повідомлялось, що жертви – мешканці міста Олешки, яке затоплено на 90%.
Згодом з'явилася інформація про вже дев'ятьох загиблих в Олешках.
Підкреслимо, що підрив Каховської ГЕС - це глобальна катастрофа. Наслідки якої будуть відчуватися впродовж років.
Додамо, раніше з'явилася інформація, хто насправді підірвав Каховську ГЕС.
Останні нвоини України:
Наслідки підриву Каховської ГЕС може виявитися ще страшнішими.
Також повідомлялось, що російське місто затопило - в Мережі заговорили про помсту природи.
Крім того, стало відомо, що нова страшна небезпека затрожує українцям після підриву ГЕС.