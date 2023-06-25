Популярная украинская певица Христина Соловий за свою недолгую карьеру успела наделать шуму в украинском шоу-бизнесе. Так, девушка прославилась во время своего участия в вокальном шоу "Голос країни" в 2013 году, где была в команде Святослава Вакарчука. Несмотря на то, что певица не победила в конкурсе, она громко заявила о себе.

Так, во время участия в вокальном шоу в сети поползли слухи о романе Христины Соловий и ее наставника Святослава Вакарчука. И хотя, эти слухи не подтвердились, артистка некоторое время сотрудничала с фронтменом "Океана Эльзы". В тот период своей карьеры и в сотрудничестве с Вакарчуком певица выпустила несколько клипов на собственную музыку и слова. Ее дебютный видеоклип "Тримай" вошел в список самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube и принес певице премию "YUNA".

В 28 лет, а это было в 2021 году Христина Соловий поразила своих поклонников, снявшись для мужского глянца Playboy. И хотя ее фото в журнале были относительно скромными, эта фотосессия наделала много шуму. Так, из скромной "хорошей девочки" Соловий заявила о себе, как о соблазнительной красавице с потрясающим голосом и пронзительными песнями.

Позже, уже в 2023 году Христина Соловий ошарашила публику еще одной "взрослой" выходкой. К своему 30-летию артистка выпустила необычный клип "Юность", в котором примеряла соблазнительные образы и страстно целовалась с известным писателем-современником Сергеем Жаданом.

К слову, именно после этого клипа, и еще нескольких совместных работ и появлений на публике, поползли новые слухи – о романе Соловий и Жадана. Более того, в сеть слили тайно снятые кадры, на которых 30-летняя певица и 48-летний писатель прогуливались в парке, держась за руки.

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Как сообщала Politeka, "Это разрыв": Соловий, которой приписывают роман с Жаданом, взбудоражила образами в новом клипе.

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