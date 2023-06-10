Фаворитка Святослава Вакарчука Крістіна Соловій звернулася до українців після трагедії у Херсоні. Зірка попросила дати грошей на допомогу тваринам із Херсонщини, поділившись відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Мої пташки! Я оголошую власний збір коштів для врятованих тварин із Херсона. Із завмиранням серця дивлюся відео їхнього порятунку. Ми з вами – суперсила, а зоозахисникам зараз дуже потрібна допомога", - написала фаворитка Святослава Вакарчука Христина Соловій.
"Мої птахи, я знаю, що ви, як і я, постійно переглядаєте відео з порятунком тварин внаслідок трагедії на Каховській ГЕС. Вони насправді постраждали, напевно, найбільше з живих істот і волонтери, які працюють день і ніч, фізично не мають можливості проводити подібні збори", - розповіла фаворитка Святослава Вакарчука Христина Соловій.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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