Популярна українська співачка Христина Соловій, яка зняла у своєму кліпі "Юність" відомого письменника Сергія Жадана, а нещодавно підігріла чутки про роман з ним, з'явившись за руки на прогулянці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Христина Соловій поділилася кадрами зі свого візиту до хворих дітей та написала звернення до колег-артистів.

На фото та відео Христина Соловій показала, як поспілкувалася з дітьми, хворими на рак. За словами артистки, ці діти безмежно світлі та щирі, а ще вони мають такі самі захоплення та мрії, як і всі інші діти. Так, Христина Соловій розповіла, що дівчинка Аліна розповідала їй про своїх "залицяльників" і просила заспівати хоча б шматочок "Юності". Також дівчинка подарувала співачці власноруч зроблене намисто, і доручила продати їх на благодійному аукціоні та долучити кошти на збір для ЗСУ. А хлопчик Саша поділився своїми музичними уподобаннями, як виявилося, він фанатіє від репера @skofka.ua.

У підписі до публікації Христина Соловій поділилася емоціями та звернулася до колег-артистів та блогерів з проханням знайти час та навідати своїх маленьких кумирів:

"Ми завзято і безстрашно продовжуємо боротьбу з ворогом. Поряд з нами є ті, у кого ще страшніше ворог, у власному тілі. Діти, хворі на рак. Нещодавно відвідала Аліну та Сашу. Це безмежно світлі та щирі діти. Їхнє життя складне, несхоже на життя більшості дітей, але такі ж захоплення та мрії, вони дійсно можуть жити і відчувати, їм дуже потрібна підтримка від рідних, друзів та їх кумирів. Дорогі артисти, блогери та інфлюенсери. Вами захоплюються діти, котрі, на жаль, проходять цей складний шлях. Вони знають про вас і люблять багатьох із вас. Якщо у ваших силах приїхати та підтримати хоча б одну дитину – зробіть це. Він чи вона будуть щасливі".

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