Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а нещодавно підігріла чутки про свій роман із письменником Сергієм Жаданом, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Христина Соловій зачарувала фоловерів кадрами з нового кліпу та словами пісні.

Як виявилося, днями Христина Соловій представила свою нову пісню "Подзвонити мамі" та яскравий кліп на неї. Поки відеоробота збирає перегляди на ютуб-каналі співачки, вона вирішила підігріти увагу до неї ще й у своєму Instagram. У ролику Христина Соловій показала фрагменти з кліпу, де виконує зворушливу композицію про маму, також можна помітити, що зірка приміряла незвичайний образ – на ній модний темно-зелений тренч, довге волосся майорить на вітрі, а на обличчі акуратний макіяж.

В подписи к публикации Христина Соловий написала строчки из новой песни: "Мама, скоро я приїду додому. Вип'єм чаю, або коли із ромом. Мама я тобі колись все розкажу".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Я б сам із Жаданом зустрічався".

"Яка гарна Христина".

"Красуня".

"Все почнемо з кінця розмови колись".

"25 секунд тому".

"Кайф".

"Мама".

"Найкраща".

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