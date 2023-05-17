Популярна українська співачка Христина Соловій, яка зняла у своєму кліпі відомого письменника Сергія Жадана, а нещодавно підігріла чутки про роман з ним, з'явившись за руки на прогулянці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу Христина Соловій поділилася кадрами з нового кліпу на пісню "Подзвонити мамі".

У ролику можна побачити, що у новому зворушливому кліпі Христина Соловій приміряла кілька незвичайних образів. Так, на одному з кадрів співачка з'явилася у вбранні, схожому на нічну сорочку. Також на одному з фрагментів відео Христина Соловій зображена на прогулянці вулицею, на ній різнокольоровий пухнастий кардиган. Крім того, артистка з'явилася у вузькій світлій сукні на бретельках, яка підкреслила її жіночні форми.

У підписі до публікації Христина Соловій написала рядки з пісні: "Чужі люди і їх драмі. А я просто хочу подзвонити мамі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це так красиво. Христина, це розрив! Дякую за пісню!"

"Ти прекрасна".

"Що у неї з верхньою губою?"

"Ці рядки прямо у серці".

"Обожнюю тебе".

"Вогонь".

"Чарівна".

"Красуня".

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