В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вынужден был опровергать новости о своей смерти.

"Кажется, меня нельзя удивить... НО с каждым разом все больше и больше удивляюсь человеческой глупости...", - признается шеф-повар.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал несколько фейковых новостей, которые ему в Direct прислали взволнованные поклонники.

"Эктор... ты ушел из жизни, но не из нашего сердца... мастершеф отменяется", "Эктор... 1972-2023. Помним. Любим. Скорбим", - сказано в громких заголовках.

Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво подчеркнул, что иногда выпадает из сторис, но это ничего страшного не значит, и показал, как прошел его день.

"Если я иногда выпадаю из состра, это ничего страшного не означает.

Например, сегодня начало утро с прогулки с Лупитой. Потом подумал, что мне срочно нужны углеводы. Жизнь же одна, почему бы и нет) тем более, сегодня у меня тренировка. А далее встретил девушку в очень стильной футболке) Понял, что мне срочно она нужна», - пишет Эктор Хименес-Браво.

Этим судья "Мастер Шеф" спровоцировал волну шуток о том, что именно ему нужно — футболка или девушка. В ответ Хименес Браво напомнил, что у него уже есть девушка-украинка, но сейчас она находится в Польше.

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Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.