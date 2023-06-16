Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Астафьева выложила фото с визита к своей бабушке, которая живет в подтопленном селе и не хочет уезжать.

Как рассказала Даша Астафьева, сейчас на Днепропетровщине беда. В десятках городов и сел нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства – это катастрофа. В одном из таких населенных пунктов живет бабушка артистки, и она наотрез отказывается уезжать и бросать свое хозяйство. Это очень расстраивает, как признается Даша Астафьева.

"Знаю, каждый, кто будет читать, будет плакать. Как плачу я каждый день. Потому что не знаю, что отвечать на "Почему не забираете бабушку?". Она не хочет покидать свой дом. Моя бабушка. Вся ее жизнь проходит на Днепропетровщине, с. Чертомлык… Дом, поставленный собственноручно, хозяйство, животные, огород. Как и тысячи семей Украины, она не видит своей жизни другим. Но моя бабушка, моя героиня, отказывается оставлять свой дом. Не может бросить своих подопечных. "Как я их оставлю?", – спрашивает она, и я не нахожу ответа", - поделилась своей болью Даша Астафьева.

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