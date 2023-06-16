Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась милым фото со своей командой и подогрела слухи о свадьбе с новым возлюбленным.
Как оказалось, Надя Дорофеева показала людей, которые помогают творить ей новые хиты. И эта маленькая команда состоит из автора и продюсера Ивана Клименко, а также возлюбленного певицы Миши Кацурина. По словам Дорофеевой, ее бойфренд помимо предпринимательства и блогерства, имеет талант к написанию песен.
"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "люблю, но не совсем" – которая вот-вот выйдет и "зависала" – которая будет следующим релизом – мы писали именно этим слогом. На фото талантливый автор и продюсер @vanek.klimenko и мой @misha_katsurin, который каким-то образом, кроме предпринимательства и блогерства, имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое, погнали", - написала Надя Дорофеева в подписи фотографии.
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Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, и многие затронули вопрос свадьбы Дорофеевой и Кацурина:
"Какое написание песен, вообще-то у вас сегодня свадьба".
"Надя, ты выйдешь замуж за Мишу?".
"Я извиняюсь, а когда свадьба?".
"Мы уже заждались вашей свадьбы, песни потом напишете".
"Очень хочется услышать обе песни".
"Ждем новых и невероятных песен!".
"Надя, когда свадьба?".
"Надя, и какие песни, поздравляю вас со свадьбой!".
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