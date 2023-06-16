Ольга Сумская показала, что оставляет после себя «большая» вода, которая затопила дома и квартиры украинцев на Херсонщине, а теперь начала сходить.

Уровень воды в доме был 4 метра, на сейчас в доме уничтожено все.

«Вот какую беду сейчас переживают люди в Херсонской области. Это был дом, где люди недавно сделали ремонт. Люди старались. Была молодая семья, которая жила, работала… Видно, что здесь новая мебель, двери, вещи, телевизор, кровать и многое другое.

Вода затопила и уничтожила все. Как видете, в доме один ил, ничего живого нет, здесь все начало плавать по этому дому…», - рассказывает автор видео, которое опубликовала Сумская на своей странице в Инстаграм.

По словам автора видео, вода в доме была под потолок, все перегородки начали рушиться.

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