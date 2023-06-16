Ольга Сумская показала, что оставляет после себя «большая» вода, которая затопила дома и квартиры украинцев на Херсонщине, а теперь начала сходить.
Уровень воды в доме был 4 метра, на сейчас в доме уничтожено все.
«Вот какую беду сейчас переживают люди в Херсонской области. Это был дом, где люди недавно сделали ремонт. Люди старались. Была молодая семья, которая жила, работала… Видно, что здесь новая мебель, двери, вещи, телевизор, кровать и многое другое.
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Вода затопила и уничтожила все. Как видете, в доме один ил, ничего живого нет, здесь все начало плавать по этому дому…», - рассказывает автор видео, которое опубликовала Сумская на своей странице в Инстаграм.
По словам автора видео, вода в доме была под потолок, все перегородки начали рушиться.
Напомним, ранее стало известно, что вода после подрыва Каховской ГЭС уходит, но начали проявляться новые страшные последствия катастрофы.
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Также сообщалось, какая вода после подрыва Каховской ГЭС отравлена и как спастись от инфекций и болезней.
Кроме того Politeka.net писала, что украинцам раздадут специальные таблетки.