Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала добірку кадрів після удару росіян і висловила свою думку щодо того, що відбувається. Як відомо, Ольга Сумкая займається волонтерством та збирає гуманітарну допомогу з початку вторгнення окупантів.

Вночі росіяни завдали удару по житловому будинку в Кривому Розі. Є загиблі та поранені. Станом на 13.00 у Кривому Розі відомо про 10 загиблих, один знаходиться під завалами. Ще 28 поранених, з них 12 перебувають у лікарнях у середньому, тяжкому та тяжкому стані.

«13 червня 2023 року… Кривий Ріг… Знищення українців триває… Тільки біль та ненависть…» - висловилася Сумська у мережі.

Під кадрами з'явилася реакція українців:

«Весь світ бачить і мовчить, так буде й далі на жаль; Знищують орки Україну, а весь світ дивиться; Це була жахлива ніч ((( свист ракет, крики людей); Прокляті недолюди. Горіти вам в Пекло. Тримаємося. Вистоємося. Зі сльозами в очах, болем у душі і на серці. Ми непохитні, хоч і такою ціною»).

"Херсонщина… Цей вулик, який не тоне – це наша країна, бджоли, які обліпили рідну оселю навіть у такому жаху – це ми, українці… Відеопідбірка сьогоднішнього дня розриває серця на шматки кожного з нас… Але ми, я ті бджоли, рятуватимемо наш будинок!" – також емоційно написала Сумська.

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Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.