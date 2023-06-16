Анатолий Анатолич в новом выпуске проекта "Фантастические твари" подчеркнул, что пока большинство украинских комиков помогают своей стране, есть и те, кто свою страну предал. Один из таких предателей – актер Андрей Молочный.

"Долгое время Андрей Молочный был постоянным резидентом Comedy Club Ukraine, затем одним из актеров и авторов сериала "Файна Юкрайна". Наверное, у него был какой-то актерский, какой-то авторский талант, потому что, действительно, это были популярные шоу. Но, как показало время, величайшим талантом Молочного оказался талант быть мудаком", - заявил Анатолий Анатолич.

Анатолич добавил, что еще во время своих регулярных выступлений в эфире "Комеди Клаб Украина" Андрей Молочный неоднократно позволял себе неоднозначные и негативные шутки об Украине и украинском языке.

"Ни о чем, кроме недоразвитости самого Молочного, эти шутки, конечно, не свидетельствуют. Еще в одном из выступлений он подискутировал об украинцах за рубежом. Из его рассказа украинцы предстают бестолковыми, циничными, такими, как правило, гастарбайтерами. И в подтверждение этих слов он сам в 2014 году, после Революции Достоинства, покинул Украину и стал эмигрантом и гастарбайтером в Москве", - рассказал Анатолий Анатолич.

"Но пиком его идиотизма стал пост в Инстаграм 6 ноября 2019 года. В нем Молочный написал: "Еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты". Я был здесь в 2019 году и ходил по улицам Киева. Это он, наверное, обо мне. Молочный немного ошибся. У неофашистов, читай рашистов, действительно были планы ходить по улицам Киева после того, как они возьмут этот Киев за три дня, но украинские герои не допустили этого", - добавил Анатолий Анатолич.

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